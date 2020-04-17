Украине не нужен дефолт и нужны $10 млрд от МВФ и других стран — Зеленский

Киев надеется получить кредиты от Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Зачем нам доводить ситуацию до дефолта? В другое время мы могли рассуждать: выгодно это или нет, сейчас – это, как кровь для организма, — сказал он в эфире украинского телеканала.

Президент уточнил, что Украина ожидает получить до $10 млрд от МВФ, Всемирного банка, ЕС и других стран.

Зеленский также сообщил, что в связи с экономическим кризисом из-за коронавируса власти разработали программу, согласно которой бизнес ждут налоговые послабления и кредитные каникулы.

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Кроме того, глава государства напомнил о запущенной программе льготного кредитования для бизнеса.

— Во многих отраслях, особенно для индустрии развлечений и туризма, маленького бизнеса, можем дойти до 0%, — сообщил президент.

Напомним, в МВФ заявили о рассмотрении последних вопросов перед утверждением новой программы расширенного финансирования для Украины.