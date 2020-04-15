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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ поможет Украине — директор европейского департамента

Международный валютный фонд рассчитывает на утверждения новой программы расширенного финансирования для Украины после решения последних вопросов.

Об этом сказал директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

— Мы проводим переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждение продвинулись вперед, и я думаю, что они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что их вскоре будет преодолено, — сказал он.

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По его словам, МВФ поддерживает меры правительства по борьбе с коронавирусом, которые приведут к значительному увеличению дефицита бюджета.

Он добавил, что за последние несколько лет Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: возросла стабильность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшились дефицит текущего счета и госбюджета, госдолг сократился, а валютные резервы значительно выросли и превысили $20 млрд.

Ранее Факты ICTV писали об условиях МВФ для выделения помощи Украине.

Источник: Интерфакс-Украина

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