Україні не потрібен дефолт і потрібні $10 млрд від МВФ та інших країн – Зеленський

Київ сподівається отримати кредити від Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Навіщо нам доводити ситуацію до дефолту? В інший час ми могли розмірковувати: вигідно це чи ні, нині – це, як кров для організму, – сказав він в ефірі українського телеканалу.

Президент уточнив, що Україна очікує отримати до $10 млрд від МВФ, Світового банку, ЄС та інших країн.

Зеленський також повідомив, що у зв’язку з економічною кризою через коронавірус влада розробила програму, згідно з якою бізнес чекають податкові послаблення і кредитні канікули.

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Крім того, глава держави нагадав про запущену програму пільгового кредитування для бізнесу.

– У багатьох галузях, особливо для індустрії розваг і туризму, маленького бізнесу, можемо дійти до 0%, – повідомив президент.

Нагадаємо, в МВФ заявили про розгляд останніх питань перед затвердженням нової програми розширеного фінансування для України.