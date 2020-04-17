IQAir оновив данні із забруднення повітря в Києві

У Києві забруднення повітря за станом на ранок п’ятниці, 17 квітня, досі показує червоний рівень.

Індекс якості повітря у столиці України через смог становить 215 пункти (норма – 50).

Про це повідомляється на порталі iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Київ посідає перше місце в рейтингу міст світу за забрудненням повітря. Друге – належить китайському місту Чунцин.

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До слова, ще вчора Київ через смог лідирував у цьому рейтингу з індексом забруднення повітря в 380 одиниць.

Киянам досіе рекомендують залишатися вдома та закрити вікна.

Індекс якості повітря в Києві – дані IQAir:

Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні. Також причиною став сильний північно-західний вітер.