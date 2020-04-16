Откуда в Киеве смог — объяснение МВД

Объяснение, откуда в Киеве смог, дали в МВД. В частности, в ведомстве отметили, что в течение 16 апреля на территории Киевской области были зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны.

Также на территории города Киева и Киевской области фиксировали случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств.

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Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила. Со своей стороны, на дым в Киеве повлиял ветер, который изменил свое направление.

Однако в МВД заверили, что химической и радиологической угрозы из-за смога в Киеве нет.

Напомним, сильное загрязнение воздуха в Киеве зафиксировали состоянию на вечер 16 апреля. Специалисты отмечают, что в воздухе обнаружены продукты горения.