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Факты / Украина

Ляшко сказал, чего достигла Украина благодаря месяцу карантина

Украинцы стали значительно меньше болеть гриппоподобными заболеваниями благодаря карантину.

Об этом сказал санитарный врач Виктор Ляшко.

— Позитивный момент: значительно сократилось число инфицированных гриппом и гриппоподобными заболеваниями, не считая коронавирусной болезни. Иногда вот эти волны давали нам рост заболеваний в марте — начале апреля. Сейчас мы видим стремительное падение, — сказал он.

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По его словам, уменьшение количества больных гриппом дало возможность высвободить места в отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля власти объявят о смягчении карантина, если не будет волны распространения короронавируса.

Источник: Новое время

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