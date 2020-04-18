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Факти / Україна

Ляшко сказав, чого досягла Україна завдяки місяцю карантину

Українці стали значно менше хворіти на грипоподібні захворювання завдяки карантину.

Про це сказав санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Позитивний момент: значно скоротилося число інфікованих грипом і грипоподібними захворюваннями, не рахуючи коронавірусної хвороби. Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань в березні-початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння, – сказав він.

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За його словами, зменшення кількості хворих на грип дало можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії для хворих коронавірусом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня влада оголосить про пом’якшення карантину, якщо не буде хвилі поширення короронавірусу.

Джерело: Новое время

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