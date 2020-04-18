Митрополит Онуфрий здоров и готовится к пасхальному богослужению — УПЦ МП

Глава Украинской Православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий здоров и сегодня совершит пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.
Об этом сообщили в Центр информации УПЦ.
Решение провести богослужение в резиденции было принято во избежание скопления верующих.
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Отмечается, что Онуфрий здоров и чувствует себя хорошо.
Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний также он здоров и готовится к пасхальной литургии. Он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.
Несмотря на официальное заявление УПЦ МП, источники Фактов ICTV сообщают, что Онуфрий все же имеет проблемы со здоровьем и находится сейчас в Институте сердца.
Напомним, 18 апреля в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний, а также ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр, заразились коронавирусом и госпитализированы.
Источник: Центр информации УПЦ