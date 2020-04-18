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Факты / Украина

Митрополит Онуфрий здоров и готовится к пасхальному богослужению — УПЦ МП

Глава Украинской Православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий здоров и сегодня совершит пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Об этом сообщили в Центр информации УПЦ.

Решение провести богослужение в резиденции было принято во избежание скопления верующих.

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Отмечается, что Онуфрий здоров и чувствует себя хорошо.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний также он здоров и готовится к пасхальной литургии. Он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Несмотря на официальное заявление УПЦ МП, источники Фактов ICTV сообщают, что Онуфрий все же имеет проблемы со здоровьем и находится сейчас в Институте сердца.

Напомним, 18 апреля в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний, а также ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр, заразились коронавирусом и госпитализированы.

Источник: Центр информации УПЦ

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