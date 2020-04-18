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Факти / Україна

Митрополит Онуфрій здоровий і готується до великоднього богослужіння – УПЦ МП

Глава Української Православної церкви митрополит Московського патріархату Онуфрій здоровий і сьогодні звершить великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції.

Про це повідомили в Центр інформації УПЦ.

Рішення провести богослужіння в резиденції було ухвалене, щоб уникнути скупчення вірян.

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Відзначається, що Онуфрій здоровий і відчуває себе добре.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній також він здоровий і готується до великодньої літургії. Він очолить богослужіння в одному з храмів Києво-Печерської Лаври.

Незважаючи на офіційну заяву УПЦ МП, джерела Фактів ICTV повідомляють, що Онуфрій все ж має проблеми зі здоров’ям і перебуває зараз в Інституті серця.

Нагадаємо, 18 квітня в ЗМІ з’явилася інформація, що митрополити Онуфрій і Антоній, а також ректор Київської духовної академії при Києво-Печерській Лаврі єпископ Сильвестр, заразилися коронавірусом і госпіталізовані.

Джерело: Центр інформації УПЦ

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