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Факти / Надзвичайні події

Пожежі у Житомирській області: майже 70 осіб евакуювали

Станом на 15.00 18 квітня в Овруцькому районі Житомирської області залишаються активні осередки тління, площа пожежі складає близько 2 000 га.

З осередку пожеж евакуювали майже 70 осіб.

– Зараз у нас чотири активні фази тління. Людей евакуювали до села Гладковичі, нині вони знайшли притулок у місцевому будинку культури, – повідомляє Фактам ICTV прес-секретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

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За словами Юрія Мельника, під час евакуації виникла складна ситуація з парою старовірів. Вони не хотіли покидати свою домівку, але їх все-таки вдалося переконати виїхати з небезпечної зони.

Наразі стихія знищила 43 будинки, ще 38 пошкоджені. Останні, за інформацією Юрія Мельника, зазнали значної шкоди, через що у подальшому також будуть знесені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи загрожують пожежі у Житомирській області Чорнобильській АЕС.

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