Пожежі у Житомирській і Київській областях: що горить і чи є загроза для ЧАЕС

У Житомирській області продовжують гасити пожежі у Виступовицькому лісництві (с. Рудня) та Бережестському лісництві (с. Бережесть) Овруцького району.

Також рятувальників залучили до гасіння пожеж у Поясківському, Журжовицькому та Олевському лісництвах Олевського району.

До ліквідації пожеж залучено 112 рятувальників, 24 спецавтомобілі, 311 працівників лісництв і 55 одиниць техніки. Також залучено 3 літаки АН-32П від ДСНС.

Для надання допомоги направлено важку інженерну техніку Збройних сил України.

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У Зоні відчуження продовжують гасити окремі ділянки, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

Триває ліквідація осередків загоряння у Корогодському, Дитятківському, Паришівському та Денисовицькому лісництвах.

Загрози для критичних об’єктів Укриття, Вектор та інших немає.

Раніше глава Держслужби з надзвичайних читуацій Микола Чечоткін повідомив, що радіаційний фон у Києві, Київській області, а також у Зоні відчуження не перевищує допустимих норм.