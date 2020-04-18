Пожежі в Житомирській області: з повітря скинули 48 тонн води

У Житомирській області продовжує горіти ліс. Відкритих осередків вогню не спостерігається, однак тліє трава та пеньки.

Так, станом на 7.00 18 квітня пожежники працювали на територіях Виступовицького лісництва, поблизу сіл Рудня та Виступовичі, та Бережестського лісництва, біля села Бережесть. У першому лісництві площа пожежі становила близько 2 000 га, у другому – близько 700 га.

– Працівниками лісового господарства створювалися мінералізовані смуги, – йдеться у повідомленні.

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До гасіння залучили 655 чоловік та 108 одиниць техніки, а також три літаки АН-32П, які здійснили шість скидів (48 тонн води).

Нагадаємо, раніше пожежники розповіли, що ускладнює гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.