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Факты / Украина / Общество

Дети без масок, никакой дистанции: как на Пасху в Одессе святили куличи

В одесском храме Рождества Присвятой Богородицы священники УПЦ МП, несмотря на карантинные ограничения, ночью и утром 19 апреля проводили освящение куличей на улице.

Дети без масок, несоблюдение социальной дистанции – такие нарушения зафиксировали корреспонденты Фактов ICTV.

Люди также заходили в храм поставить свечки, но не более 10 человек одновременно.

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  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
Дети без масок, никакой дистанции: как на Пасху в Одессе святили куличи / 3 фотографии

Ранее в Нацполиции сообщили, что на Пасху состоялись праздничные богослужения в 13 658 храмах во всех регионах, в них приняли участие почти 130 тыс. украинцев, в то же время зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

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