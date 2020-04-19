В одесском храме Рождества Присвятой Богородицы священники УПЦ МП, несмотря на карантинные ограничения, ночью и утром 19 апреля проводили освящение куличей на улице.

Дети без масок, несоблюдение социальной дистанции – такие нарушения зафиксировали корреспонденты Фактов ICTV.

Люди также заходили в храм поставить свечки, но не более 10 человек одновременно.

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Дети без масок, никакой дистанции: как на Пасху в Одессе святили куличи / 3 фотографии

Ранее в Нацполиции сообщили, что на Пасху состоялись праздничные богослужения в 13 658 храмах во всех регионах, в них приняли участие почти 130 тыс. украинцев, в то же время зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.