В одеському храмі Різдва Присвятої Богородиці священики УПЦ МП, незважаючи на карантинні обмеження, вночі та вранці 19 квітня проводили освячення пасок на вулиці.

Діти без масок, недотримання соціальної дистанції – такі порушення зафіксували кореспонденти Фактів ICTV.

Люди також заходили до храму поставити свічки, щоправда не більше 10 осіб одночасно.

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Діти без масок, жодної дистанції: як на Великдень в Одесі святили паски / 3 фотографии

Раніше у Нацполіціі повідомили, що на Великдень відбулися святкові богослужіння у 13 658 храмах у всіх регіонах, у них взяли участь майже 130 тис. українців, водночас зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.