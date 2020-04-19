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Факти / Україна / Суспільство

Діти без масок, жодної дистанції: як на Великдень в Одесі святили паски

В одеському храмі Різдва Присвятої Богородиці священики УПЦ МП, незважаючи на карантинні обмеження, вночі та вранці 19 квітня проводили освячення пасок на вулиці.

Діти без масок, недотримання соціальної дистанції – такі порушення зафіксували кореспонденти Фактів ICTV.

Люди також заходили до храму поставити свічки, щоправда не більше 10 осіб одночасно.

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  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
  • Як на Великдень в Одесі святили паски
Діти без масок, жодної дистанції: як на Великдень в Одесі святили паски / 3 фотографии

Раніше у Нацполіціі повідомили, що на Великдень відбулися святкові богослужіння у 13 658 храмах у всіх регіонах, у них взяли участь майже 130 тис. українців, водночас зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

 

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