В Святогорской Лавре в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью.

Люди проигнорировали карантин и призывы властей оставаться дома.

Верующие и священники стояли близко друг к другу. Практически на всех не было масок или респираторов.

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Святогорская лавра проигнорировала карантин. Под церковью собралась толпа / 4 фотографии

Сначала службу правили только священники. Но после обхода церкви с плащаницей, в храм набилась толпа людей. Судя по трансляции, у храма были полицейские. Но они проигнорировали нарушение карантина.

Святогорская лавра относится к Украинской православной церкви.

Как писали Факты ICTV, врачи подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, однако проверить это не позволяет настоятель храма.

Источник: Святогорская лавра