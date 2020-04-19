Святогорская лавра проигнорировала карантин

В Святогорской Лавре в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью.
Люди проигнорировали карантин и призывы властей оставаться дома.
Верующие и священники стояли близко друг к другу. Практически на всех не было масок или респираторов.
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Сначала службу правили только священники. Но после обхода церкви с плащаницей, в храм набилась толпа людей. Судя по трансляции, у храма были полицейские. Но они проигнорировали нарушение карантина.
Святогорская лавра относится к Украинской православной церкви.
Как писали Факты ICTV, врачи подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, однако проверить это не позволяет настоятель храма.
Источник: Святогорская лавра