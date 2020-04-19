У Святогірській Лаврі в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на пасхальному богослужінні вночі.

Люди проігнорували карантин і заклики влади залишатися вдома.

Віруючі та священики стояли близько один до одного. Практично на всіх не було масок або респіраторів.

Читайте: Великодні богослужіння відбулися майже без порушень – Нацполіція















Святогірська лавра проігнорувала карантин. Під церквою зібрався натовп / 4 фотографии

Спершу службу правили тільки священники. Але після обходу церкви з плащаницею, до храму набився натовп людей. Судячи із трансляції, біля храму були поліцейські. Але вони проігнорували порушення карантину.

Святогірська лавра належить до Української православної церкви.

Як писали Факти ICTV, лікарі підозрюють спалах коронавірусу у Почаївській лаврі, однак перевірити це не дозволяє настоятель храму.

Джерело: Святогірська лавра