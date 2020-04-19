Как освятить паску дома — советы от Епифания

Глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как освятить паски в условиях домашней самоизоляции.

Нужно после богослужения окропить пояса освященной на Крещение водой.

— После совершения богослужений в храмах, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства связи, люди имеют возможность самостоятельно взять освященную на Иордан воду и окропить ею паски или те святыни, которые мы приносим обычно в храм в это время, — говорит Епифаний.

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Глава ПЦУ призвал верующих не принимать непосредственное участие в богослужениях, а смотреть их онлайн.

Как писали Факты ICTV, на Пасху состоялись праздничные богослужения в 13 658 храмах во всех регионах, в них приняли участия почти 130 тыс. украинцев.