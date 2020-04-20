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Факты / Украина

Карантин в Украине могут продлить, но со смягчениями — Шмыгаль

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине, но в то же время смягчить меры в некоторых областях.

— Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что, согласно расчетам Национальной Академии наук, в Украине ожидается два пика заболеваемости. Это, ориентировочно, конец апреля и между 3 и 8 мая.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в начале мая.

После его прохождения начнут вводить антикризисные меры по поддержке экономики.

Источник: РБК-Украина

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