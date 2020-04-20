Кабінет міністрів планує продовжити карантин в Україні, але водночас пом’якшити заходи у деяких сферах.

– Ми на засіданні Кабміну, найімовірніше, продовжимо карантин. Але плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що, згідно з розрахунками Національної Академії наук, в Україні очікується два піки захворюваності. Це, орієнтовно, кінець квітня та між 3 і 8 травня.

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Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів очікує пік захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 на початку травня.

Після його проходження почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.