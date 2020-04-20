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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 151 человек умер, а 359 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 261 новый случай.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 330 случаев;
  • Волынская область — 158 случаев;
  • Днепропетровская область — 118 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 226 случаев;
  • Закарпатская область — 196 случаев;
  • Запорожская область — 134 случая;
  • Ивано-Франковская область — 512 случаев;
  • Кировоградская область — 246 случаев;
  • г. Киев — 850 случаев;
  • Киевская область — 333 случая;
  • Львовская область — 253 случая;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 137 случаев;
  • Полтавская область — 63 случая;
  • Ровенская область — 312 случаев;
  • Сумская область — 83 случая;
  • Тернопольская область — 414 случаев;
  • Харьковская область — 73 случая;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 49 случаев;
  • Черновицкая область — 906 случаев;
  • Черкасская область — 165 случаев;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

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