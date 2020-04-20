По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 151 человек умер, а 359 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 261 новый случай.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 330 случаев;

Волынская область — 158 случаев;

Днепропетровская область — 118 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 226 случаев;

Закарпатская область — 196 случаев;

Запорожская область — 134 случая;

Ивано-Франковская область — 512 случаев;

Кировоградская область — 246 случаев;

г. Киев — 850 случаев;

Киевская область — 333 случая;

Львовская область — 253 случая;

Луганская область — 24 случая;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 137 случаев;

Полтавская область — 63 случая;

Ровенская область — 312 случаев;

Сумская область — 83 случая;

Тернопольская область — 414 случаев;

Харьковская область — 73 случая;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 906 случаев;

Черкасская область — 165 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.

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