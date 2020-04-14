Черная вдова на Донбассе: враг засыпает передовую запрещенными минами

На позиции неподалеку Новотошковского бойцы показывают выставку достижений русского мира. Здесь можно изучить весь арсенал, который имеют на вооружении российские наемники. Отрезок передовой в Луганской области враг почти каждый день щедро засыпает снарядами всех имеющихся калибров.

Черная вдова, она же противопехотная мина ПМН-2, запрещена международными конвенциями. Мина не оснащена самоликвидатором, ее невозможно обезвредить. А чтобы сработала, достаточно нажатия восьми килограммов живого веса.

А как-то в семь утра боевики решили к армейцев в гости сходить. Диверсионную разведгруппу из девяти человек вовремя засекли и предупредили всех постовых. Защитники открыли огонь, после полуторачасового боя, атаку отбили и захватчики отступили.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Донбассе активизировались снайперы.

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