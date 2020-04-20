На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще двоє поранені

Унаслідок обстрілів на Донбасі двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Їм надали необхідну допомогу та евакуювали до військового медичного закладу. Ще один український військовий отримав поранення, не сумісні з життям.

Протягом 20 квітня окупанти тричі відкривали вогонь. Обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї були зафіксовані біля населеного пункту Південне.

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Крім того, по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Мар’їнки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, на Великдень бойовики п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових були поранені.

Джерело: ООС