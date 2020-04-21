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Факти / Україна

Чи варто планувати відпустку на першу половину літа – прогноз Кабміну

Карантинні обмеження щодо транспорту у першій половині літа ще можуть тривати, тому українцям краще планувати відпустку на пізніше.

– Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, громадяни мають шанс відпочити цього літа, якщо дотримуватимуться правил карантину, завдяки чому покращиться ситуація з поширенням коронавірусу.

Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то ринок внутрішніх авіаперельотів можуть відкрити раніше за міжнародні рейси, прогнозує Криклій.

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Із наземного транспорту першими курсувати почнуть приміські електрички, додав міністр.

До слова, раніше Криклій заявив, що громадський транспорт відновить свою роботу не раніше червня.

Джерело: BBC Україна

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