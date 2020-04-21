Где Украина может хранить нефть — ответ Нафтогаза

Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тех заводов, которые уже не работают.
Также нефть может хранить Министерство обороны, которое имеет большую нефтебазу.
— В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод в Кременчуге со значительными емкостями для хранения. Также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, — говорит Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.
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Витренко считает, что хранить нужно не российскую нефть, а сырье других стран, занимающихся ее добычей.
Напомним, в нефтехранилища США планируется закачать 75 млн баррелей нефти. Об этом говорит президент США Дональд Трамп.
Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась ниже 0 долларов.
Источник: Юрий Витренко
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