Где Украина может хранить нефть — ответ Нафтогаза

Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тех заводов, которые уже не работают.

Также нефть может хранить Министерство обороны, которое имеет большую нефтебазу.

— В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод в Кременчуге со значительными емкостями для хранения. Также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, — говорит Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.

Читайте: Цены на нефть — Трамп сделал свой прогноз

Витренко считает, что хранить нужно не российскую нефть, а сырье других стран, занимающихся ее добычей.

Напомним, в нефтехранилища США планируется закачать 75 млн баррелей нефти. Об этом говорит президент США Дональд Трамп.

Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась ниже 0 долларов.

Источник: Юрий Витренко

Фото: dreamstime