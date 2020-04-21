Де Україна може зберігати нафту – відповідь Нафтогазу

Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та тих заводів, які вже не працюють.

Також нафту може зберігати Міністерство оборони, яке має велику нафтобазу.

– В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод у Кременчуці зі значними ємностями для зберігання. Також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємності, – каже Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК Нафтогаз.

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Вітренко вважає, що зберігати потрібно не російську нафту, а сировину інших країн, що займаються її видобуванням.

Нагадаємо, у нафтосховища США планується закачати 75 млн барелів нафти. Про це каже президент США Дональд Трамп.

Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася нижче за 0 доларів.

Джерело: Юрій Вітренко

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