Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 грн/1$, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро подешевел на 20 копеек и торгуется за 29,43 грн/1$.

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Курс валют в Украине от НБУ на 21.04:

1 доллар США — 27,07 грн; 1 евро — 29,43 грн; 1 польский злотый — 6,51 грн.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.