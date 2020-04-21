Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 грн/1$, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Евро подешевел на 20 копеек и торгуется за 29,43 грн/1$.
Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине
Курс валют в Украине от НБУ на 21.04:
- 1 доллар США — 27,07 грн;
- 1 евро — 29,43 грн;
- 1 польский злотый — 6,51 грн.
Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.