Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 грн/1$, що на 13 копійок нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Євро здешевшав на 20 копійок і торгується за 29,43 грн/1$.
Читайте: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні
Курс валют в Україні від НБУ на 21.04:
1 долар США – 27,07 грн;
1 євро – 29,43 грн;
1 польський злотий – 6,51 грн.
Нагадаємо, раніше Кабмін у оновленому держбюджеті погіршив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.