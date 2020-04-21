Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 грн/1$, що на 13 копійок нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Євро здешевшав на 20 копійок і торгується за 29,43 грн/1$.

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Курс валют в Україні від НБУ на 21.04:

1 долар США – 27,07 грн;

1 євро – 29,43 грн;

1 польський злотий – 6,51 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін у оновленому держбюджеті погіршив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.