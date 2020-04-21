По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 161 человек умер, а 367 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 415 новый случай.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 338 случаев;
- Волынская область — 174 случая;
- Днепропетровская область — 122 случая;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 270 случаев;
- Закарпатская область — 205 случаев;
- Запорожская область — 137 случаев;
- Ивано-Франковская область — 556 случаев;
- Кировоградская область — 247 случаев;
- г. Киев — 892 случая;
- Киевская область — 356 случаев;
- Львовская область — 256 случаев;
- Луганская область — 25 случаев;
- Николаевская область — 41 случай;
- Одесская область — 146 случаев;
- Полтавская область — 101 случай;
- Ровенская область — 341 случай;
- Сумская область — 84 случая;
- Тернопольская область — 435 случаев;
- Харьковская область — 77 случаев;
- Херсонская область — 70 случаев;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черновицкая область — 988 случаев;
- Черкасская область — 186 случаев;
- Черниговская область — 13 случаев.
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