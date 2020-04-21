PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 161 человек умер, а 367 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 415 новый случай.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 338 случаев;
  • Волынская область — 174 случая;
  • Днепропетровская область — 122 случая;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 270 случаев;
  • Закарпатская область — 205 случаев;
  • Запорожская область — 137 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 556 случаев;
  • Кировоградская область — 247 случаев;
  • г. Киев — 892 случая;
  • Киевская область — 356 случаев;
  • Львовская область — 256 случаев;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Николаевская область — 41 случай;
  • Одесская область — 146 случаев;
  • Полтавская область — 101 случай;
  • Ровенская область — 341 случай;
  • Сумская область — 84 случая;
  • Тернопольская область — 435 случаев;
  • Харьковская область — 77 случаев;
  • Херсонская область — 70 случаев;
  • Хмельницкая область — 49 случаев;
  • Черновицкая область — 988 случаев;
  • Черкасская область — 186 случаев;
  • Черниговская область — 13 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка