По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 161 человек умер, а 367 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 415 новый случай.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 338 случаев;

Волынская область — 174 случая;

Днепропетровская область — 122 случая;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 270 случаев;

Закарпатская область — 205 случаев;

Запорожская область — 137 случаев;

Ивано-Франковская область — 556 случаев;

Кировоградская область — 247 случаев;

г. Киев — 892 случая;

Киевская область — 356 случаев;

Львовская область — 256 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Николаевская область — 41 случай;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 101 случай;

Ровенская область — 341 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 435 случаев;

Харьковская область — 77 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 988 случаев;

Черкасская область — 186 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

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