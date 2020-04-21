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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют в обменниках доллар подорожал, евро стабильное

21 апреля курс гривны к доллару в обменных пунктах установились на уровне 27,34 — 27,45 грн за $1.

Национальный банк Украины на 21 апреля установил официальный курс на уровне 27,07 грн/доллар.

Но в обменных пунктах цена на 20 коп дороже.

Курс валют в обменниках доллар подорожал, евро стабильное

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Евро покупают по 29,4 грн, продают по 29,6 грн.

Нацбанк установил курс євро в 29,30 грн при покупке и 29,43 при продаже.

Курс валют в обменниках доллар подорожал, евро стабильное

Как писали Факты ICTV, введение карантина в Украине значительно отразилось на экономике.

Эксперты прогнозируют еще одну волну обесценивания гривны, когда уменьшится экспорт, объем финансовых потоков из-за рубежа от заробитчан и подскочит инфляция.

Кроме того, специалисты прогнозируют валютный курс на уровне около 30 грн за $1.

Источник: Finance.ua

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