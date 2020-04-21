Курс валют в обмінниках: долар здорожчав, євро стабільне

21 квітня курс гривні до долара в обмінних пунктах встановилися на рівні 27,34 – 27,45 грн за $1.

Національний банк України на 21 квітня встановив офіційний курс на рівні 27,07 грн/долар.

Але в обмінних пунктах ціна на 20 коп дорожче.

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Євро купують по 29,4 грн, продають по 29,6 грн.

Нацбанк встановив курс євро в 29,30 грн при покупці і 29,43 на продаж.

Як писали Факти ICTV, введення карантину в Україні значно відобразилося на економіці.

Експерти прогнозують ще одну хвилю знецінення гривні, коли зменшиться експорт, об’єм фінансових потоків з-за кордону від заробітчан, які повернулися додому, і підскочить інфляція.

Крім того, за умови розвитку подій за першим варіантом фахівці прогнозують валютний курс на рівні близько 30 грн за $1.

Джерело: Finance.ua