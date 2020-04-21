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Факты / Украина / Общество

Полиция открыла производство из-за торговли на одесском рынке Привоз

В Одесской области на рынке Привоз по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений полиция открыла производство.

По словам заместителя руководителя главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергея Махотина, уже составлена определенное количество протоколов о нарушениях правил карантина и торговли.

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Также он отметил, что на рынке Привоз осталось всего несколько работающих павильонов.

К слову, сотрудники украинских музеев против начала работы до окончания карантина в Украине.

Соответствующее обращение к главе Минздрава Максиму Степанову опубликовал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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