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Факты / Украина

Сотрудники музеев против работы учреждений во время карантина в Украине

Сотрудники украинских музеев против начала работы до окончания карантина в Украине.

Соответствующее обращение к главе Минздрава Максиму Степанову опубликовал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

— Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было бы оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые могли бы открыться в ограниченном режиме. В общем открывать музеи нельзя.

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Александр Ройтбурд также отметил, что в Киеве, Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Такой вывод он сделал после разговора с коллегами из этих городов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о возможном ослаблении карантина в Украине. В частности, предлагается открыть парки, музеи и библиотеки после 24 апреля.

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