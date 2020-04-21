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Факти / Україна / Суспільство

Поліція відкрила провадження через торгівлю на одеському ринку Привоз

В Одеській області на ринку Привоз за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням поліція відкрила провадження.

За словами заступника керівника головного управління Національної поліції в Одеській області Сергія Махотіна, вже складена певна кількість протоколів щодо порушень правил карантину та торгівлі.

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Також він зазначив, що на ринку Привоз залишилося лише декілька працюючих павільйонів.

До речі, співробітники українських музеїв проти початку роботи до закінчення карантину в Україні.

Відповідне звернення до очільника МОЗ Максима Степанова опублікував директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

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