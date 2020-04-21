Ослабление карантина в Украине: когда могут заработать салоны красоты и нотариусы

Правительство планирует продлить карантин в Украине, поскольку пиковый период заболеваемости коронавирусом ожидается в начале мая.

Об этом сообщили на традиционном совещании в Офисе президента.

Также во время совещания рассматривали возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

— Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Все должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин, — сообщил президент Владимир Зеленский.

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Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Также во время совещания обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели.

В дальнейшем поставки будет обеспечивать Минздрав, который уже организует закупки по упрощенной процедуре.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин в Украине продлят до 12 мая, но ряд ограничений снимут.