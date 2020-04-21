Послаблення карантину в Україні: коли можуть запрацювати салони краси та нотаріуси

Уряд планує продовжити карантин в Україні, оскільки піковий період захворюваності на коронавірус очікується на початку травня.

Про це повідомили на традиційній нараді в Офісі президента.

Також під час наради розглядали різні можливості пом’якшення карантину заради психологічної підтримки громадян та запуску економіки.

– Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Люди повинні розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Усі повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин, – повідомив президент Володимир Зеленський.

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Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Також під час наради обговорили подальше забезпечення країни засобами захисту. Координаційна рада з протидії поширенню Covid-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні.

Надалі постачання забезпечуватиме МОЗ, який вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що карантин в Україні продовжать до 12 травня, але низку обмежень знімуть.