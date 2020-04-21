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Факты / Украина

Карантин в Украине продлят до 12 мая, но ряд ограничений снимут

Карантин в Украине собираются продлить до 12 мая.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Однако он добавил, что при этом правительство может ослабить карантин и снять ряд ограничений в стране. В частности, предлагается открыть парки, музеи и библиотеки после 24 апреля.

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— Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь. В то же время Минздрав будет предлагать соответствующие смягчения карантинных мер, — отметил министр здравоохранения.

По его словам, несмотря на некоторые смягчения, украинцы до сих пор будут обязаны придерживаться строгих правил, чтобы не заразиться коронавирусом.

— Что это именно будет? Например, прогулки парками, но они будут очень четко ограничены по количеству лиц, в плане средств индивидуальной защиты. И очень четкие критерии будут выставлены в этом постановлении. Также мы будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но также с четкими ограничениями по дистанции, средствам индивидуальной защиты, по термоскринингу на входе, — добавил Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что предложит Кабмину продлить карантин минимум до 12 мая.

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