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Факти / Україна

Працівники музеїв проти роботи закладів під час карантину в Україні

Співробітники українських музеїв проти початку роботи до закінчення карантину в Україні.

Відповідне звернення до очільника МОЗ Максима Степанова опублікував директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

– Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було би залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі могли б відкритися в обмеженому режимі. Загалом відкривати музеї не можна.

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Олександр Ройтбурд також зазначив, що у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі музеї до цього не готові. Такий висновок він зробив після розмови з колегами з цих міст.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про можливе послаблення карантину в Україні. Зокрема, пропонується відкрити парки, музеї та бібліотеки після 24 квітня.

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