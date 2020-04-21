Смог и радиация в Киеве. Откуда в столицу пришел густой ядовитый дым

Киев впервые в истории возглавил список самых грязных городов планеты, обойдя промышленные мегаполисы Китая, Вьетнама и Пакистана.

16 апреля уровень загрязненности составил 380 пунктов при норме до 50. Что в 8 раз больше допустимого уровня. По данным центральной геофизической лаборатории, содержание в воздухе опасных продуктов сгорания формальдегидов и диоксида азота превысило норму в несколько раз.

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Медики и киевская власть обратились к киевлянам закрыть окна и не выходить лишний раз на улицу. 17 и 18 апреля дышать в столице и пригороде было просто нечем. Город стоял будто в тумане.

Сначала возникла версия, что угарный дым пришел в столицу из Чернобыля. Ведь там почти две недели подряд бушевал мощный пожар, дым от которого дошел даже до Франции. Местный институт ядерной безопасности даже зафиксировал повышение уровня цезия в воздухе над Киевом, но такой, который не вредит здоровью.

В бой с пламенем были брошены более тысячи пожарных, рекордное количество спецтехники. Три самолета и три вертолета. На горящий лес сбросили 240 тонн воды, но огонь шел дальше.

Пожар бушевал в 5 районах, было уничтожено несколько заброшенных поселков в зоне отчуждения, а огонь приблизился к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов.

Задело и так называемый рыжий лес – самое радиоактивное место в зоне. За несколько десятков километров было хранилище радиоактивных отходов, но огонь удалось обуздать вовремя.

Задымления и вонь начали наблюдать в пригородах столицы почти сразу. В Киевской мэрии и Министерстве здравоохранения радиоактивное загрязнение отрицали. К тому же, по состоянию на 15 апреля пожар в Чернобыле удалось практически обуздать. Но 16 апреля в Украине началась беспрецедентная пылевая буря, сильный ветер все раздул.

На улицы столицы пришлось выводить даже поливочную технику, а мэр Кличко отправился проверять состояние пожаров лично.

В Гидрометцентре заявили, что ветер из Чернобыля шел в противоположную от столицы сторону. А дым и вонь вероятно принесло со стороны Житомирской области, где снова горели торфяники.

Торфяники горят каждый год. Одна из причин — это поджоги леса. Так высвобождают участки под застройку коттеджей.

Но этой весной ситуация вообще вышла из-под контроля. Из-за глобального потепления весна была очень сухая. В Житомирской области исчезли грунтовые воды. Трава и сухостой по всей стране превратились в идеальный материал горения.

Но у работников ЧАЭС есть и более серьезные подозрения — поджоги могли быть совсем не случайными, а преднамеренными. По одной из версий следствия, поджогами пытаются скрыть незаконные вырубки леса.

А еще массовые пожары — это отличный способ окончательно дестабилизировать ситуацию в стране. В МВД не исключают, что поджоги — спланированная диверсия.

Пожары в Киевской области почти укрощены, а вот была ли это случайность или умышленный поджог – будет выяснять следствие.

Напомним, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Владимир Демчук сообщил, что ситуация с лесными пожарами на территории Зоны отчуждения и в Житомирской области постепенно нормализуется.