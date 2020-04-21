Смог та радіація у Києві. Звідки до столиці прийшов густий отруйний дим

Київ уперше в історії очолив список найбрудніших міст планети, обійшовши промислові мегаполіси Китаю, В’єтнаму та Пакистану.

16 квітня рівень забрудненості становив 380 пунктів за норми до 50. Що у 8 разів більше допустимого рівня. За даними центральної геофізичної лабораторії, вміст у повітрі небезпечних продуктів згорання формальдегідів та діоксиду азоту перевищив норму у декілька разів.

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Медики та київська влада звернулися до киян зачинити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю. 17 та 18 квітня дихати у столиці та передмісті було просто нічим. Місто стояло ніби в тумані.

Спочатку виникла версія, що чадний дим прийшов у столицю із Чорнобиля. Адже там майже два тижні поспіль вирувала потужна пожежа, дим від якої дійшов навіть до Франції. Місцевий інститут ядерної безпеки навіть зафіксував підвищення рівня цезію у повітрі над Києвом, але такий, що не шкодить здоров’ю.

У бій з полум’ям було кинуто понад тисячу вогнеборців, рекордну кількість спецтехніки. Три літаки та три гелікоптери. На палаючий ліс скинули 240 тонн води, але вогонь йшов далі.

Пожежа вирувала у 5 районах, було знищено декілька покинутих селищ у зоні відчуження, а вогонь наблизився до Прип’яті і сховища радіоактивних відходів.

Зачепило і так званий рудий ліс – найрадіоактивніше місце у зоні. За декілька десятків кілометрів було сховище радіоактивних відходів, але вогонь таки вдалося приборкати вчасно.

Задимлення і сморід почали спостерігати у передмістях столиці майже одразу. У Київській мерії та Міністерстві охорони здоров’я радіоактивне забруднення заперечували. До того ж, станом на 15 квітня пожежу у Чорнобилі вдалося практично приборкати. Але 16 квітня в Україні почалася безпрецедентна пилова буря і сильний вітер все роздмухав.

На вулиці столиці довелося виводити навіть поливальну техніку, а мер Кличко вирушив перевіряти стан пожеж особисто.

У Гідрометцентрі заявили, що вітер із Чорнобиля йшов у протилежний від столиці напрям. А дим та сморід ймовірно принесло з боку Житомирської області, де знову горіли торф’яники.

Торф’яники палають щороку. Одна з причин – це підпали лісу. Так вивільняють ділянки під забудову котеджів.

Але цієї весни ситуація взагалі вийшла з-під контролю. Через глобальне потепління весна була надзвичайно суха. На Житомирщині зникли ґрунтові води. Трава та сухостій по всій країні перетворилися на ідеальний матеріал горіння.

Але у працівників ЧАЄС є і серйозніші підозри – підпали могли бути зовсім не випадковими, а навмисними. За однією з версій слідства, підпалами намагаються приховати незаконні вирубки лісу.

А ще масові пожежі – це чудовий спосіб остаточно дестабілізувати ситуацію в країні. У МВС припускають, що підпали – це спланована диверсія.

Пожежі у Київській області майже приборкані, а от чи була це випадковість або навмисний підпал – з’ясовуватиме слідство.

Нагадаємо, директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук повідомив, що ситуація з лісовими пожежами на території Зони відчуження та у Житомирської області поступово нормалізується.