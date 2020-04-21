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Факты / Украина

ЕС может выделить Украине более €1 млрд помощи — Порошенко

ЕС может выделить Украине более €1 млрд макрофинансовой помощи для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

По его словам, всего планируется выделение помощи десяти странам-партнерам в размере €3 млрд.

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— При этом планируется, что Украина может получить более €1 млрд, – написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник вечером.

Напомним, США увеличили гуманитарную помощь Украине для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса.

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