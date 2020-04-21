ЄС може виділити Україні понад €1 млрд допомоги – Порошенко

ЄС може виділити Україні понад €1 млрд макрофінансової допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко.

За його словами, загалом планується виділення допомоги десяти країнам-партнерам в розмірі €3 млрд.

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– Водночас планується, що Україна може отримати понад €1 млрд, – написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook у вівторок ввечері.

Нагадаємо, США збільшили гуманітарну допомогу Україні для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.