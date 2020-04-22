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Факты / Украина / Бизнес и финансы

1 тыс. грн помощи пенсионерам не будут учитывать при предоставлении субсидий

Единовременная выплата пенсионерам и получателям социальной помощи в 1 тыс. грн не будет учитываться при назначении субсидий.

За это проголосовали на заседании Кабинет министров Украины.

— Правительство постановило, что размер единовременного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса, не будет включаться в расчет доходов лиц при назначении жилищных субсидий, — постановил Кабмин.

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Ранее Кабмин определил порядок выплаты единовременного пособия в размере 1 тыс. грн 10,6 млн пенсионерами и получателям социальной помощи.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение принял украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Кабмин

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