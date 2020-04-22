Карантин на майские праздники продлится — Шмыгаль

Кабинет министров продлевает карантин в Украине до 11 мая.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 22 апреля.

— Мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Отходя от этого, пик эпидемии ожидается с 3 по 8 мая, поэтому Кабмин сегодня продолжит карантин до 11 мая, — говорит Шмыгаль.