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Факты / Украина / Общество

Карантин на майские праздники продлится — Шмыгаль

Кабинет министров продлевает карантин в Украине до 11 мая.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 22 апреля.

— Мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Отходя от этого, пик эпидемии ожидается с 3 по 8 мая, поэтому Кабмин сегодня продолжит карантин до 11 мая, — говорит Шмыгаль.

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Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение принял украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Заседание Кабмина

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