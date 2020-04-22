1 тис. грн допомоги пенсіонерам не враховуватимуть при наданні субсидій

Одноразова виплата пенсіонерам і одержувачам соціальної допомоги в 1 тис. грн не буде враховуватися при призначенні субсидій.
За це проголосували на засіданні Кабінет міністрів України.
– Уряд постановив, що розмір одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України коронавірусу, не включатиметься в розрахунок доходів осіб при призначенні житлових субсидій, – постановив Кабмін.
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Раніше Кабмін визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1 тис. грн 10,6 млн пенсіонерами і одержувачам соціальної допомоги.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжити до 11 травня 2020 року.
Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.
Джерело: Кабмін