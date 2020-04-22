Аптеки Киева снизили наценку на маски до 1 грн

Сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до 1 грн на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины.

Об этом в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

— На исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн, — написал он.

По его словам, АМКУ получил соответствующие письма и заверения от таких компаний:

Альго-Фарм,

Аптека низких цен,

Аптека Копейка,

Аптека НЦ,

Аптекарь,

Виталюкс,

Сириус- 95 (Желаем здоровья),

Столичный медицинский альянс (Страна здоровья),

Фармация.

Кроме того, Хмельницкий добавил, что сеть Альго-Фарм полностью убрала торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а коммунальное предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).

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В АМКУ отметили, что ожидают информацию и от других аптечных сетей.

— Почти все представители аптечных сетей отметили, что были заложниками роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будут выводы, — отметил Хмельницкий.

Напомним, 30 марта Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.