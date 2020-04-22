PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Аптеки Киева снизили наценку на маски до 1 грн

Сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до 1 грн на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины.

Об этом в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

— На исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн, — написал он.

По его словам, АМКУ получил соответствующие письма и заверения от таких компаний:

  • Альго-Фарм,
  • Аптека низких цен,
  • Аптека Копейка,
  • Аптека НЦ,
  • Аптекарь,
  • Виталюкс,
  • Сириус- 95 (Желаем здоровья),
  • Столичный медицинский альянс (Страна здоровья),
  • Фармация.

Кроме того, Хмельницкий добавил, что сеть Альго-Фарм полностью убрала торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а коммунальное предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).

Читайте: На Киевщине разоблачили подпольное производство антисептиков для аптек и больниц

В АМКУ отметили, что ожидают информацию и от других аптечных сетей.

— Почти все представители аптечных сетей отметили, что были заложниками роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку.

Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будут выводы, — отметил Хмельницкий.

Напомним, 30 марта Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка