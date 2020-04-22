Аптеки Києва знизили націнку на маски до 1 грн

Мережі аптек у Києві знизили торгову націнку на медичні маски до 1 грн на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України.

Про це у Facebook написав голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

– На виконання рекомендацій, наданих у рамках справи Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн, – написав він.

За його словами, АМКУ отримав відповідні листи і запевнення від таких компаній:

Альго-Фарм,

Аптека низьких цін,

Аптека Копійка,

Аптека НЦ,

Аптекар,

Віталюкс,

Сіріус- 95 (Бажаємо здоров`я),

Столичний медичний альянс (Країна здоров`я),

Фармація.

Крім того, Хмельницький додав, що мережа Альго-Фарм повністю прибрала торгову націнку на медичні маски на час карантину, а комунальне підприємство Фармація (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок).

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В АМКУ наголосили, що очікують на інформацію й від інших аптечних мереж.

– Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були заручниками зростання закупівельної ціни. Тобто, за їхніми словами, ціну завищують виробники і перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми починаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро будемо мати висновки, – зазначив Хмельницький.

Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет України порушив справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та Київської області через значне подорожчання медичних масок.