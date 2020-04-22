PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Аптеки Києва знизили націнку на маски до 1 грн

Мережі аптек у Києві знизили торгову націнку на медичні маски до 1 грн на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України.

Про це у Facebook написав голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

– На виконання рекомендацій, наданих у рамках справи Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн, – написав він.

За його словами, АМКУ отримав відповідні листи і запевнення від таких компаній:

  • Альго-Фарм,
  • Аптека низьких цін,
  • Аптека Копійка,
  • Аптека НЦ,
  • Аптекар,
  • Віталюкс,
  • Сіріус- 95 (Бажаємо здоров`я),
  • Столичний медичний альянс (Країна здоров`я),
  • Фармація.

Крім того, Хмельницький додав, що мережа Альго-Фарм повністю прибрала торгову націнку на медичні маски на час карантину, а комунальне підприємство Фармація (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок).

Читайте: На Київщині викрили підпільне виробництво антисептиків для аптек та лікарень

В АМКУ наголосили, що очікують на інформацію й від інших аптечних мереж.

– Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були заручниками зростання закупівельної ціни. Тобто, за їхніми словами, ціну завищують виробники і перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку.

Зараз ми починаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро будемо мати висновки, – зазначив Хмельницький.

Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет України порушив справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та Київської області через значне подорожчання медичних масок.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка