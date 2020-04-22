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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ФОПи першої і другої груп отримають допомогу на дітей – постанова Кабміну

Кабінет міністрів України на період карантину ввів виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців.

Відповідну постанову ухвалено з триденним доопрацюванням на засіданні уряду 22 квітня.

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Допомогу отримають батьки, які є фізичною особою-підприємцями:

  • вибрали спрощену систему оподаткування;
  • знаходиться в першій і другій групі платників єдиного податку;
  • сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або за всі місяці 2019 року після держреєстрації.

Виплата надаватиметься на кожну дитину до досягнення 10-річного віку:

  • для дітей віком до шести років – 1 779 грн;
  • для дітей віком від шести до десяти років – 2 218 грн.

Відзначається, що на виплату такої допомоги додаткова потреба в коштах складає 855 млн грн на місяць.

В уряді підрахували, що на отримання такої допомоги претендує 300 тис. осіб, а середньомісячний розмір виплати на дитину складе від 2,8 тис. до 3 тис. грн.

Дана виплата здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Як писали Факти ICTV, одноразова виплата пенсіонерам і одержувачам соціальної допомоги в 1 тис. грн не буде враховуватися під час призначення субсидій.

Джерело: Урядовий портал

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