ФОПи першої і другої груп отримають допомогу на дітей – постанова Кабміну

Кабінет міністрів України на період карантину ввів виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців.
Відповідну постанову ухвалено з триденним доопрацюванням на засіданні уряду 22 квітня.
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Допомогу отримають батьки, які є фізичною особою-підприємцями:
- вибрали спрощену систему оподаткування;
- знаходиться в першій і другій групі платників єдиного податку;
- сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або за всі місяці 2019 року після держреєстрації.
Виплата надаватиметься на кожну дитину до досягнення 10-річного віку:
- для дітей віком до шести років – 1 779 грн;
- для дітей віком від шести до десяти років – 2 218 грн.
Відзначається, що на виплату такої допомоги додаткова потреба в коштах складає 855 млн грн на місяць.
В уряді підрахували, що на отримання такої допомоги претендує 300 тис. осіб, а середньомісячний розмір виплати на дитину складе від 2,8 тис. до 3 тис. грн.
Дана виплата здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду боротьби з коронавірусом.
Як писали Факти ICTV, одноразова виплата пенсіонерам і одержувачам соціальної допомоги в 1 тис. грн не буде враховуватися під час призначення субсидій.