Кабмин установит контроль над ценами на некоторые продукты и медтовары (СПИСОК)

Правительство планирует установить декларирование цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на семь лекарств и 11 видов антисептиков.

Список продуктов: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Предлагается ввести декларирование изменений розничных цен в случае их изменения от уровня на дату вступления в силу указанного решения. В частности, задекларировать повышение цен в случае вступления проекта постановления в силу можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней — при повышении на 10-15%, за три дня — при повышении на 5-10%.

Читайте: Продление карантина и ослабление ограничений: заседание правительства 22 апреля

Так будут декларировать цены на антисептики и дезинфекционные средства такие, как хлогексидин, этанол, повидон-йод, карманный спиртовой антисептик для рук и другие.

Из средств индивидуальной защиты в перечень предлагается включить одноразовую медицинскую шапочку, медицинскую маску, медицинские перчатки стерильные и нестерильные, одноразовые бахилы, медицинский бинт.

Декларирование цен – это экономический инструмент, позволяющий установить контроль над ценами на продукцию, которую производят монополисты рынка. Применяется для предупреждения необоснованного повышения цен.

Ранее Факты ICTV писали, что за последнюю неделю цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуацией на валютном рынке, говорится в отчете НБУ.