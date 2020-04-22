Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/$1, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также НБУ на 7 копеек укрепил курс гривны по отношению к евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Читайте: Как падение цен на нефть повлияет на Украину и чего ждать дальше

Курс валют в Украине от НБУ на 22.04:

1 доллар США — 27,08 грн;

1 евро — 29,35 грн;

1 польский злотый — 6,47 грн.

Напомним, 21 апреля курс гривны к доллару в обменных пунктах установился на уровне 27,34 — 27,45 грн/$1.