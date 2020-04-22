Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/$1, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Также НБУ на 7 копеек укрепил курс гривны по отношению к евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
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Курс валют в Украине от НБУ на 22.04:
- 1 доллар США — 27,08 грн;
- 1 евро — 29,35 грн;
- 1 польский злотый — 6,47 грн.
Напомним, 21 апреля курс гривны к доллару в обменных пунктах установился на уровне 27,34 — 27,45 грн/$1.