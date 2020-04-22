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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня стабілізувалася: курс валют на 22 квітня

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/$1, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Також НБУ на 7 копійок зміцнив курс гривні стосовно євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Курс валют в Україні від НБУ на 22.04:

  • 1 долар США – 27,08 грн;
  • 1 євро – 29,35 грн;
  • 1 польський злотий – 6,47 грн.

Нагадаємо, 21 квітня курс гривні до долара в обмінних пунктах встановився на рівні 27,34 – 27,45 грн/$1.

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